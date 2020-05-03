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حسن الرداد متهم في قضية قتل!!

الأحد 03/مايو/2020 - 09:57 م
حسن الرداد
حسن الرداد
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة النهار حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وانتهت الحلقة السابقة من مسلسل "شاهد عيان" بـ مقتل "ايزايت" الذي راهن "وهيب العزازي" حياته بـ حياة "ندي" زوجة "عمر شكري" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان حسن الرداد، وبدأت الحلقة العاشرة أتهم "عمر" بمقتل "ايزايت" ومن الواضح أن "ندي زوجته تعاونه مع "وهيب العزازي" ضده.

وطلبت "داليدا" صديقة "عمر" الأردنية بأن يغادر البلاد بسبب انتشار الاخبار بمقتل "ايزايت" على يد عمر شكري، وحين الامساك به من السلطات الأردنية لا يستطيع الهروب منهم، وانتهت الحلقة بمحاولة "عمر" الهروب، ولكن فشلت المحاولة وتم القاء القبض عيله.

وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.

يشارك في بطولته نغبة من الفنانين وأبرزهم حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

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