طبيب نفسي يحذر من وجبات الـ"تيك أواي" في ظل انتشار كورونا

قال الدكتور خالد صقر، أخصائي التشخيص والطب النفسي: إن الوالدين يجب أن يحرصا على إعطاء وقت لأطفالهما، منوها بأن تخويف الأطفال من أشياء معينة من دون إعطاء مبرر لهم، يؤثر سلبا على نفسيتهم، وقد يصل بهم إلى التبول اللاإرادي.





ونصح "صقر"، خلال حواره مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، الأسر بأن تتحدث مع أطفالهم عن فيروس كورونا، وسبل الوقاية منه، كغسل اليدين، وتجنب التجمعات.





وأضاف، أنه يجب أن نحرص على شغل وقت الطفل، وتوفير نشاطات لهم في المنزل.





وشدد على ضرورة أن نحرص على تناول أطعمة بها كالسيوم، وماغنسيوم، حيث أن نقصهم في الجسم يؤدي إلى التوتر، والقلق، وقلة التركيز، وضعف الذاكرة.





وحذر من تناول الأطعمة السريعة، قائلا: "الأكل التيك واي يزيد معدلات الاكتئاب، ويضعف الجهاز المناعي".



