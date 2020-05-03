منشد ديني: شهداؤنا مع النبيين.. والإرهابيون قتلى الباطل

قال الشيخ عادل حيدر، مقرئ ومنشد ديني: إن هناك فرق بين شهيد الحق، وقتيل الباطل، حيث أن شهيد الحق من رجال الجيش والشرطة الذين هم من يدافعون عن الأرض، ويقاتلون في سبيل الله.





وأشار "حيدر"، خلال حواره مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الجنة هى ثمن من يضحي بنفسه وروحه فداءا للوطن، مؤكدا من شهدائنا من الجيش والشرطة مع النبيين، والصالحين والصدقيين.





وأضاف المنشد الديني، أن قتيل الباطل هم الإرهابيين والتكفريين الذين يسعون في الأرض فسادا، منوها بأن الدعاء يكون لأسر الشهداء حتى يلهمهم الصبر والسلوان، معلقا: "كنا نتمنى أن نكون من أبطال الجيش والشرطة".



