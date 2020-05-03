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منشد ديني: شهداؤنا مع النبيين.. والإرهابيون قتلى الباطل
الأحد 03/مايو/2020 - 09:38 م
هدى عبدالرازق
قال الشيخ عادل حيدر، مقرئ ومنشد ديني: إن هناك فرق بين شهيد الحق، وقتيل الباطل، حيث أن شهيد الحق من رجال الجيش والشرطة الذين هم من يدافعون عن الأرض، ويقاتلون في سبيل الله.
وأشار "حيدر"، خلال حواره مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الجنة هى ثمن من يضحي بنفسه وروحه فداءا للوطن، مؤكدا من شهدائنا من الجيش والشرطة مع النبيين، والصالحين والصدقيين.
وأضاف المنشد الديني، أن قتيل الباطل هم الإرهابيين والتكفريين الذين يسعون في الأرض فسادا، منوها بأن الدعاء يكون لأسر الشهداء حتى يلهمهم الصبر والسلوان، معلقا: "كنا نتمنى أن نكون من أبطال الجيش والشرطة".
تعافي 1562 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
تسجيل 272 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين 6465 والوفيات 429 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.