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شاهد.. أحمد العوضي يرد على ياسمين عبد العزيز "والكحك حرام"

الأحد 03/مايو/2020 - 10:02 م
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
ولاء عبد الناصر


مزح الفنان أحمد العوضى، مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذى جمعتهما علاقة حب من فترة قريبة، أحدثت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.


ونشر أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جمعته مع ياسمين عبد العزيز، وظهرت فيها وهى بشخصية الفتاة المتدينة في فيلم "الثلاثة يشتغلونها"، بينما أحمد العوضى ظهر بشخصية "هشام عشماوي".


وعلقت ياسمين مازحه مع العوضي"النظرة دي حرام"، ليرد عليها العوضى قائلا"والكحك حرام".

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضى "الاختيار"، وهو من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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