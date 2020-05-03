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البورصة الفلسطينية تتراجع فى أول جلسة بعد 40 يوم من التعطل

الأحد 03/مايو/2020 - 09:53 م
بورصة فلسطين
بورصة فلسطين
أغلقت ​بورصة فلسطين​  فى أول الجلسات بعد تعطل دام 40 يوم، على انخفاض بنسبة 3.67% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 480.58 نقطة، وتصدر سهم "الفلسطينية للكهرباء" أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 5%.


واستأنفت بورصة فلسطين التداول يوم الأحد بعد وقف عملياتها 40 يوما لحماية الموظفين ومنع تقلبات السوق وسط انتشار فيروس كورونا.

يقع مقر بورصة فلسطين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وحيث أعلن مسؤولو الصحة حالتي وفاة بسبب الفيروس و336 حالة إصابة.

وفرضت السلطة الفلسطينية إجراءات عزل عام شاملة في الضفة الغربية قبل أسابيع، لكنها بدأت في تخفيف القيود تدريجيا.

وقال أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين إن المستثمرين سيكونون قادرين على التداول عن بعد بما يتماشى مع الإرشادات الصحية. وأضاف ”هذا القرار يأتي حفاظا على حقوق المستثمرين الذين سيتمكنون من القيام بتعاملاتهم من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة دون الحاجة للحضور الشخصي لشركات الوساطة“.

يبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة 48 بإجمالي قيمة سوقية حوالي 3.8 مليار دولار.

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