دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد



ودارت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "شاهد عيان" في ايطار تشويقي ويعرض لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة العاشرة.



ـ التحقيق مع "وهيب عزازي" ومحامية من قبل السلطات الأردنية بسبب مقتل "ايزايت".



ـ "وهيب العزازي" يقدم صور لـ رجال الشرطة لاتهام "عمر شكري" في مقتله.



ـ نشوب خلاف بين "راجح" و"ليلي" بسبب مشاهدة الأطفال له أثناء التعدي بالضرب على والدهم.



ـ خروج "عمر شكري" من مصر بـ جواز سفر مزور يسبب له عقبات كبيرة مع الشرطة.



ـ نشر أخبار على السوشيال ميديا بأن "عمر شكري" وراء مقتل "ايزايت".



ـ "عمر شكري" يطلب من "داليدا" أن تجلب له أوراق مهمة من الخزنة.



ـ اكتشفت "داليدا" ان "ندى" على قيد الحياة وذلك بعد ذهابها لأخذ الملف حتى تعطيه لـ وهيب عزازي.



ـ من المحمل خيانة "ندى" لـ زوجها عمر واتفاقها مع "وهيب عزازي".



ـ القاء القبض على "عمر شكري" من قبل السلطات الأردنية.



ـ اتهام "عمر شكري" بقضية قتل ايزايد ايبان" والثانية تزوير هوية.



وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.



يشارك في بطولته نغبة من الفنانين وأبرزهم حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج ممدوح شاهين.



عرضت اليوم قناة النهار حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.