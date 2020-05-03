نور اللبنانية: سعيدة بالتعاون مع محمد رمضان.. وهكذا أقضي وقتي في المنزل بعد الكورونا

فنانة لبنانية بناكهة مصرية، بدأت حياتها في عالم السينما المصرية بفيلم "شورت وفانلة وكاب"، مع الفنان أحمد السقا، واستطاع أن تلفت الأنظار لها بطريقتها وأسلوبها الفريد الذي تستخدمه في تقديم الأدوار الخاصة بها، واستطاعت أن تمتلك مسيرة فنية خاصة ومميزة في السينما المصرية.





وكان لـ" الفجر الفني "، هذا الحوار معها:





- حدثينا على دورك في مسلسل البرنس، خاصة وأنك تجسدين دور فتاة شعبية لأول مرة؟





بالفعل أقوم بدور علا، فتاة من منطقة شعبية، وهي المرة الأولى التي أقدم فيها هذه الشخصية، وأنا سعيدة جدا بهذه التجربة وأحببت الشخصية جدا، لأنها حقيقية من لحم ودم، ليست شريرة أو طيبة في المطلق، بل شخصية عادية وواقعية جدا.









- كيف كان استعدادك للدور؟ وهل لجأت لشخصيات حقيقية من أحياء شعبية لاتقان الدور؟





من أهم الاستعدادادت التي قمت بها بالتعاون مع المخرج محمد سامي، هي معرفة مدخل الشخصية وكيفية تناولها، كما عملت كثيراً على اللكنة، ولم أكن في حاجة إلى مشاهدة نماذج من مناطق شعبية لأن هذه النماذج محفورة بالفعل في عقلي، حيث أنني أعيش في مصر منذ فترة طويلة.









كيف رأيتي التعاون مع الفنان محمد رمضان؟





كانت هذه أول مرة اتعامل مع رمضان، وأنا سعيدة جداً بهذه التجربة، فهو فنان كبير، ومحترف، وموهوب، وشاطر؛ ويميزه اهتمامه وحرصه الزائد على عمله، وأتمنى أن أكرر تجربة العمل معه.









وهذه المرة الثانية لكي للعمل مع المخرج محمد سامي، فكيف ترى هذا؟





نعم هذه ثاني تعاون لي مع محمد سامي، أنا أثق فيه جداً كمخرج، فلديه عين فنية، ويستطيع توجيه الفنانين جيداُ. وهذا لا ينطبق على أنا فقط بل جميع من يعمل معه فهو يعرف كيف يقوم بتوصيل الأحاسيس المطلوبة من الشخصية، وأشكره بشدة لاختياري لهذا الدور وهذا التحدي.









ما الصعوبات التي واجهتك أثناء التحضيرات،. وخاصة انه لأول مرة تقومي بهذا الدور؟





لم تكن هناك أي صعوبات، فقط مثل أي دور جديد أقوم بتأديته لأول مرة، وعندما أحب الشخصية لا يكون صعباً، عندما يقوم أي ممثل القيام بدور يحبه لن يشعر أنه صعب، لأن نصف المسافة تنتهي عندما يحب الممثل الدور، ثم تأتي مرحلة المذاكرة والاجتهاد وتوجيهات المخرج.









هل هناك إضافات منك وضعتها للشخصية، ام جميعها كان من وحي المؤلف والمخرج؟





بالطبع يوجد إضافات للشخصية مني وهذا أمر طبيعي، وضع المخرج والمؤلف محمد سامي الخط الرئيسي الذي سأتبعه بالطبع، ولكن الهدف الرئيسي من التحضير لأي شخصية هي إضافات الممثل لها ومناقشة كل تلك الأبعاد للوصول في النهاية مع المخرج إلى الصورة النهائية، وهذه الإضافات لا تغير الشخصية التي رسمها الكاتب، قيمكن أن يكون لي رأياً في مشهد ولكن في النهاية يوجد مسار رسمه المخرج والكاتب للشخصية.









اقترحي على جمهورك بعد النصائح لتمضية أوقاتهم خلال الحظر؟





حاولوا أن تستفيدوا بهذا الوقت، ولا تضعوا طاقتهم في كره الزهق والملل الذي تشعرون به، معكم فرصة قد لا تتكرر بأن تقضي وقتاً مع أسرتك وفي اللعب والتلفزيون دون تأنيب ضمير، خليك بالبيت وحافظ على سلامتك وسلامة من حولك، وحبذا لو تعلمت شيء جديد.









هل تتعمدين كسر أكلاشيه الفتاة الجميلة المدللة مؤخرا؟





لا أحب تسميته بالتعمد، فكل ممثل حقيقي يرغب دائماً في التغيير، وأنا التفت لهذه النقطة منذ فترة طويلة وتعمدت اختيار أدواري بعناية لكي لا تنحصر في مكان معين، وبالفعل حققت هذا في ملاكي اسكندرية، واستمريت عليه بعد ذلك.









هل حققت المعادلة الصعبة بالتوفيق بين العمل والمنزل، أم أن نور عاشقة لأسرتها إلى الحد الذي يؤثر على فنها؟





أنا فعلاً عاشقة لأسرتي وأولادي، ودائماً ما يكون لهم الأولوية في وقتي، ولكن أيضاً نجحت إلى حد كبير في تحقيق هذه المعادلة، وخاصة في السنوات الأخيرة، بعدما وصل أولادي إلى سن معين يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم بشكل أكبر.









كيف تقضين وقتك في المنزل بشكل عام، وفي فترة الحظر بشكل خاص؟





قبل أزمة كورونا، كان حياتي الطبيعية مثل الغالبية مقسمة بين شغلي وأسرتي ومتابعة أولادي في المدرسة والنادي، وأقابل أصدقائي وبالطبع السفر الذي أعشقه، ولكن بطبيعة الحال الأمر تغير فأنا ملتزمة بالحظر ولا أخرج من المنزل إلا للضرورة واقضي وقتي مع أسرتي أمام التلفزيون.









وماذا عن البطولة المطلقة في الدراما ألم تسعى إليها خاصة وأن هناك اكثر من نجمة أصبحوا لهم اعمال بأسمائهن بشكل دائم في الموسم الرمضاني؟





البطولة الخاصة بإسمي أنا، قد تتاح لي وقد لا تتاح.. لو تواجدت بشكل مناسب ستكون فرصة رائعة طبعًا، لكن من الوارد أن تتواجد بشكل غير مناسب أو لا يلائمني، حينا سأفضّل تأدية أدوار جيدة جدًا وبطولة أيضًا لكن ستضيف لي. ولكن إن أتيحت بطولة خاصة بي ومناسبة بالطبع لن أرفضها.









ما المعايير الأساسية التي تختاري بها أدوارك بشكل عام، وما السبب الذي قد يدفعك لرفض دور معين؟





قد أرفض الدور لعدة أسباب، الأول القصة بشكل عام والتي يجب أن تكون مختلفة وجذابة، وبعد ذلك دوري نفسه، يجب أن أرى أنني مناسبة للدور وأن الدور سيضيف إليّ شيئاً، وبالتأكيد فريق العمل.









- ما هي المسلسلات الرمضانية التي تنوين متابعتها؟





أريد أن اتباع أكبر عدد ممكن، خاصة في ظل الحظر الذي يجبرنا على الالتزام بالبيت، وهي فرصة عظيمة للمتابعة



