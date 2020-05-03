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وائل الإبراشي: علينا استلهام روح العبور لتجاوز محنة كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 09:56 م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامى وائل الإبراشي: إن حديث الناس الآن، في مصر هو ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، مشيرًا إلى اليوم هو ذكرى عبور الجيش المصري وتحقيق انتصارًا كبيرًا على العدو، كان يقول البعض عنه أنه مستحيل.

وشدد على أن الجيش المصري، حطم أساطيرا كثيرة كان البعض يتحدث بها ويلصقها للعدو، معقبًا: "الإرادة المصرية يمكن أن تهزم المستحيل، والاحتفال بالعاشر من رمضان لا قيمة له لو لم نأخذ منه الحكم والعبر".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية،مساء الأحد، أن الإرادة المصرية التي تمكنت من العبور وتحقيق المستحيل يجب أن نتحلى بها الآن، من أجل عبور محنة كورونا معتمدين القوة والإرادة واتباع التعليمات الطبية، وليس الاستهانة والاستكانة أو الضعف الشديد تجاه حملات التوعية والنصح الطبية. 

تعافي 1562 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

تسجيل 272 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين 6465 والوفيات 429 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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