وائل الإبراشي: علينا استلهام روح العبور لتجاوز محنة كورونا

قال الإعلامى وائل الإبراشي: إن حديث الناس الآن، في مصر هو ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، مشيرًا إلى اليوم هو ذكرى عبور الجيش المصري وتحقيق انتصارًا كبيرًا على العدو، كان يقول البعض عنه أنه مستحيل.





وشدد على أن الجيش المصري، حطم أساطيرا كثيرة كان البعض يتحدث بها ويلصقها للعدو، معقبًا: "الإرادة المصرية يمكن أن تهزم المستحيل، والاحتفال بالعاشر من رمضان لا قيمة له لو لم نأخذ منه الحكم والعبر".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية،مساء الأحد، أن الإرادة المصرية التي تمكنت من العبور وتحقيق المستحيل يجب أن نتحلى بها الآن، من أجل عبور محنة كورونا معتمدين القوة والإرادة واتباع التعليمات الطبية، وليس الاستهانة والاستكانة أو الضعف الشديد تجاه حملات التوعية والنصح الطبية.



