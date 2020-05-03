وزير السياحة والآثار: شرط وحيد لعودة عمل الفنادق

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة، إن الإجازات ممنوعة على العاملين في الفنادق لمدة 60 يوما، ويتم الكشف عليهم قبل البدء في العمل، مؤكدًا أن فترة عمل موظفي الفنادق 60 يومًا كشرط من شروط عودة عمل الفنادق.





وأضاف "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه سيكون هناك إجراءات صحية للعاملين في الفنادق عند وقبل كل إجازة.





ونوه وزير السياحة، بأن المنشآت الفندقية ستتعهد كتابيًا بالتزامها بالمعايير والشروط الصحية.



