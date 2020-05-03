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السيطرة على عصيان لمعتقلي داعش بأحد السجون في الحسكة السورية

الأحد 03/مايو/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
وكالات
سيطرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"،اليوم الأحد، على الأوضاع بسجن الحسكة بعد عصيان من قبل عناصر "داعش" الإرهابي المحتجزين فيه. 

وقال المتحدث الرسمي باسم قسد كينو كبريل، في بيان صحفي، اليوم الأحد: "حدث يوم أمس مساء داخل أحد أكبر السجون التي يحتجز فيها عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الحسكة، عملية عصيان واسعة النطاق من قبل العناصر المحتجزة".

وأضاف: "كما أن هذه العناصر قامت بالسيطرة بشكل كامل على داخل السجن بعد أن خلعوا أبواب المهاجع والممرات، مما استدعى الأمر إلى تدخل القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب".

وذكر كبريل أنه تمت السيطرة على الوضع داخل السجن بعد عصيان دام يوما كاملا، انتهت بإجراء مفاوضات مشتركة بين ممثلين عن قواتنا وقوات التحالف من جهة وعناصر داعش المحتجزين من جهة أخرى.

هذا وذكرت مصادر في محافظة الحسكة، طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية، أن العصيان الذي ينفذه عناصر داعش جاء بعد نقل زملاء لهم من الجنسية العراقية إلى قاعدة عين الأسد، تمهيدا لتسليمهم للحكومة العراقية.

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قوات سوريا الديمقراطية سجون سةريا داعش الحسكة

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