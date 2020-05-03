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الزمالك يفرض عقوبة على لاعبيه بعد الظهور في "رامز مجنون رسمي"

الأحد 03/مايو/2020 - 09:58 م
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
الفجر الرياضي

أخطرت إدارة الزمالك الثنائي طارق حامد وأشرف بن شرقي، لاعبي الفريق بخصم نصف مليون جنيه من كل منهما، بعدما قام الثنائي بتصوير حلقات من برنامج  "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على شاشات شبكة mbc في شهر رمضان المعظم، دون الحصول على إذن من إدارة النادي.

 

وطلب الثنائي لاعبي الفريق الأبيض، تخفيف العقوبات التي وقعت عليهما، إلا أن إدارة القلعة البيضاء رفضت هذا الأمر.

 

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام، وطالب بوقف البرنامج، موضحًا أن ما يحدث في حلقات البرنامج الشهير من تقييد الضيف في الكرسي وإهانته يعتبر احتجازًا وجريمة لابد وأن يعاقب عليها.

 

ورفضت إدارة نادي الزمالك طلبات ثنائي الفريق بتخفيض مبلغ العقوبة المقرر عليهما، واعتبرت الظهور في برنامج المقالب الشهير أمر غير مقبول ومسئ لتاريخ القلعة البيضاء.


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