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سفرة اليوم الـ 11 من رمضان.. كفتة دجاج وأرز أبيض وعصير

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:08 ص
ارشيفية
ارشيفية
مارينا بشارة
تستعرض "الفجر"، يوميًا في رمضان، طريقة عمل أكلات صحية وشهية، مُختارة بعناية لقرائنا الأعزاء، متمنين لهم صومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا.

وفي سفرة اليوم الحادي عشر من رمضان، نقدم لكم، طريقة عمل كفتة الفراخ مع أرز ابيض وسلطة طحينة وعصير قمر الدين.

طريقة تحضير كفته بالفراخ:

700 جرام لحم دجاج مفروم

بصله كبيرة، مبشورة

نصف كوب بقسماط 

١ بيضة

ربع كوب كزبرة خضراء مقطعة

٣ ملعقة صغيرة كمون ٢

ملعقة صغيرة بهارات جرجير

تحضير كفته الفراخ:

نقوم بخلط الدجاج مفروم مع البصل والبقسماط والبيض والكزبرة والتوابل باليد جيدا، ثم نشكلها على هيئة أصابع كفتة، ونضع الكفتة في الثلاجة لمدة ١٠ دقائق، في نفس الوقت، ونقوم بتسخين الشواية، ثم نضع أصابع الكفتة في أسياخ مثل الشيش طاووق ونشويها لمدة ١٥ دقيقة حتى تستوي، يتم تقديمها مع الخبز العربي والجرجير والطحينة.

تحضير أرز الأبيض:

5 أكواب أرز تكفي لــ 5 أشخاص لا ينقع الأرز ابدا في الماء

3 ملعقة كبيرة سمن

ملعقة كبيرة ملح

نصف كوب ماء

تحضير الأرز الأبيض:

يوضع السمن في وعاء عميق على درجة نار متوسطة، ثم نضع نصف الأرز بعد تصفيته من الماء، يقلب الأرز لمدة دقيقتين في السمن، يوضع عليه بقية الأرز ويقلب جيدا.

يوضع معيار الماء على الأرز ويُترك حتى يغلي، وبعد الغليان يوضع الملح ويقلب ثم يغطى وعندما تجف الماء، نخفف النار جدًا (مثل الشمعة..) حتى يستوي الأرز على البخار، لمدة 10 دقائق ويترك ونتذوقه لنرى إن استوى.

تحضير سلطة الطحينة:

5 ملاعق كبيرة طحينة

بصلة متوسطة

2 كوب ماء مغلي

كوب زبادي

تحضير سلطة الطحينة:

ضعي الطحينة والبصلة والماء المغلي في الخلاط الكهربائي، ثم اخلطيهم جيدًا، ثم أضيفي إليها الخل والزبادي والملح والفلفل الأسود ورشة من الفلفل البودر الحار.

عصير قمر الدين:

لفة قمر الدين

سكر حسب الرغبة -تذوقي أثناء التقليب للحصول على التحلية المناسبة-. 

لتر ماء 

بلح أو مكسرات للتزين حسب رغبتكِ

تحضير قمر الدين:

نقوم بنقع لفة قمر الدين في الماء الفاتر لمدة يوم، ثم نقلب جيدًا حتي يذوب تمامًا، ويصفي ويحلي بالسكر حسب الرغبة ويقدم بارد، يمكنكِ تزينه بالمكسرات أو البلح.

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الكلمات المفتاحية

كورونا كفتة رمضان فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر 11 رمضان

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