تعرف على خريطة مستشفيات العزل في مصر

كشفت وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، إلى 6465 حالة منهم 1562 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و429 حالة وفاة، وسجلت وزارة الصحة 272 حالة إيجابية جديدة بالإضافة إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وكما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها إلى سلبية لفيروس كورونا 2041 حالة منهم 1562 متعافيًا حيث خروج، الاحد، 40 شخصا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل جميعهم مصريون، مع ارتفاع أعداد المصابين لجاءت الوزارة إلى استخدام مستشفيات الحميات ثم تخصيص مستشفي بكل محافظة ثم استخدام المستشفيات الجامعية والمدن الجامعية.





مستشفيات العزل

وقررت وزارة الصحة مع بداية الأزمة، تخصيص عدد من المستشفيات للعزل للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، هم 28 مستشفى من القاهرة إلى أسوان، وعلى رأسها مستشفى النجيلة بمطروح، ليكون بكل محافظة مستشفي خاص.





ووصلت قوة مستشفيات العزل 2476 سريرا للإقامة، و400 سرير للرعاية المركزة، و40 سرير رعاية مركزة للأطفال، فيما يخص أعداد مستشفيات العزل بمختلف المحافظات، أكدت وزيرة الصحة، أن مستشفيات العزل يبلغ عددها 12 مستشفى بالمحافظات، بها 2241 سريرًا، و407 أسرة عناية مركزة، و346 جهاز تنفس صناعي.





وكما تستخدم وزارة الصحة 47 مستشفى حميات، و35 مستشفى صدر على مستوى الجمهورية ضمن منظومة التصدي لفيروس كورونا، وغلقت وزارة الصحة العيادات الخارجية بالمستشفيات، وقصرت استخدام المستشفيات علي إستقبال حالات الطوارىء فقط





مستشفيات الجامعية

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن المستشفيات الجامعية التي تستخدم كمستشفيات عزل تضم 2056 سريرًا، و297 سرير رعاية مركزة، و35 سرير رعاية متوسطة، و266 جهاز تنفس صناعي، مضيفا أن الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية في جميع المحافظات (26 مدينة جامعية) هي 38.589 غرفة، تضم 69.070 سريرًا.





وكشف عبد الغفار عن المدن الجامعية التي تستخدم ممستشفيات عزل، هي جامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان، مضيفا أن إجمالي عدد مباني تلك المدن الجامعية 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، وعدد أسرة 11304، ويبلغ عدد مباني المدن الجامعية التي تستخدم كأسبقية ثانية بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط، 16 مبنى، تضم 2799 غرفة، بواقع 5154 سريرًا.





وأما عن عدد المباني بالمدن الجامعية لعين شمس وأسيوط، والتي تستخدم كأسبقية ثالثة 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تضم 3394 سريرا، ليبلغ إجمالي عدد الأسرة 19825 سريرًا.





ترتيب المحافظات

وكشفت بيانات منظمة الصحة العالمية، عن ترتيب محافظات الجمهورية الأعلى في إصابات بفيروس كورونا، يضم ترتيب المحافظات الخمسة الأولي، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، دمياط.



