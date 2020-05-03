أكرم حسني محافظ لمحافظة جديدة

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انطلقت اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل "رجالة البيت" على قناة "أون "، في تمام الساعة 7:45 مساءً.



حيث إتفق كل من أكرم حسني وأحمد فهمي "بومبا وتيمون" بعد صراع كبير تلى المنصب، أن من يتولى حكم محافظة "القاهظة" هو بومبا، آثناء الإفتتاح آى مجموعة من الرجال.





وكان معهم سلاح، فكانو من محافظة إسماعيلية وآتوا إلى هذه المحافظة الجديدة، لكي يحتلوها ويضموها لمحافظة إسماعيلية، فتشاجر بومبا معهم وكان معه تيمون وفرقة العزف وأهالى المحافظة، عندما أظهر الرجل السلاح جرى كل من تيمون وأهالي المنطقة والفرقة وتركوا بمومبا وحيداً.











يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.





ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.