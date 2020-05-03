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خاص.. أول رد من هايدي رفعت بعد عرض مسلسل "اتنين في الصندوق"

الأحد 03/مايو/2020 - 10:49 م
هايدي رفعت
هايدي رفعت
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة هايدي رفعت، في السباق الرمضاني الحالي 2020 من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي حقق نجاحًا كبيرا منذ عرضه وتفاعل من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب نجوم الكوميديا أوس أوس وحمدي الميرغني.

حيث قالت في تصريح خاص لـ "الفجرالفني" بأنه سعيدة بنجاح المسلسل وأنها لم تتوقع النجاح الكبير والتأثير في المشاهدين، وأعربت عن سعادتها من ردود الأفعال حول المسلسل وبالأخص عن علاقة الحب بين "زيكا وكراميلا" قائلة:" معظم ردود الأفعال عن قصة الحب".

واضافت بان تم التعاقد معها من قبل شركة الانتاج وبقراءة السيناريو أكتشفت مدي قوة الحوار وشخصية جديدة، وقرت خوض التجربة بجانب أوس أوس لـ المرة الثانية.

مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.

يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء..

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