ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى العجمي إلى 87 حالة

ارتفع عدد حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل مستشفى العجمي النموذجي، غرب الإسكندرية، المخصص للحجر الصحي، إلى 87 حالة بعد خروج حالة جديدة من المستشفى، بعدما تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا.





جاء ذلك وسط احتفالات بتعافيهم وخروجهم من قِبل أفراد الطاقم الطبي من الأطباء والتمريض المكلفون بالعمل داخل المستشفى، وتم التقاط الصور التذكارية للاحتفاظ بها كذكرى لهذه التجربة التي كانت قاسية وأليمة، لكنها انتهت النهاية السعيدة وكتب الله لهم الشفاء.





وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي النموذجي، إنه تم خروج حالتين جديدتين من المستشفى مساء اليوم، بعد ثبوت سلبية تحاليلهم لفيروس كورونا المستجد وتماثلهما تمامًا للشفاء، وبذلك يرتفع عدد حالات الشفاء حتى الآن إلى 87 حالة.





وأضافت في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم تحويل لـ 15 حالة جديدة اليوم، إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، وذلك لقضاء فترة "نقاهة" بعد أن استكملوا العلاج وقربوا على الشفاء تمامًا، وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تم تحويلها من المستشفى إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية حتى الآن إلى 257 حالة، لافتة إلى أن الهدف من تحويل هذه الحالات إخلاء أماكن أخرى داخل المستشفى، استقبال الحالات الطارئة والأكثر حاجة إلى الرعاية والعناية التي تتطلب وضعها على أجهزة تنفس صناعي.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.