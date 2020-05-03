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هشام ماجد يستعين ببلطجية لهذا السبب

الأحد 03/مايو/2020 - 10:53 م
اللعبة
اللعبة
سيدة صادق
تعرض الآن الحلقة ال13 من مسلسل"اللعبة "وذلك عبر قناة mbcمصر في تمام الساعة 8.5 مساء.

. _ ويستعد كل من" شيكو" وهشام ماجد لخوض التحدي السابع حيث، قام شيكو بالإستعانه بسامي مغاوري ومحمد ثروت

_على الجانب الآخر قام عشام ماجد بالإستعانه ب أحمد فتحي، ليساعدة في تحقيق شرط التحدي السابع والفوز بخمس نقط و 750 ألف جنية

_ وقام هشام ماجد بالإستعانة ببلطجية وذلك ليساعدوة في دخول الحارة وبالأخص منزل المعلم بخيت العجل.

_ راود أصحاب الحارة الشك بخصوص هشام ماجد حيث أنه لا يشبه المعلم بخيت العجل، ليرد هشام قائلاً انا شبه أمي وهتلاقيني نفس بحة صوت النعلم بخيت العجل ".

_ومن ناحية آخري يستعد شيكو لدخول الحاره وإقتجام المنزل وسرقة اللوحه للفوز بالتحدي ولكن سيستخدم تكنيك آخر.


_والمسلسل عرض في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، على منصة شاهد، وزادت عدد المشاهدات في شهر رمضان الكريم.

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_يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.

_ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

شاهد.. بث مباشر لمسلسل "اللعبة" الحلقة 1 علي mbc مصر "الفجر الفني"

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "اللعبة" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
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مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، طاقم العمل
هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت
سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل
دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا
ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "

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