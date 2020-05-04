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محافظ الغربية يستقبل "إعلامي" تبرع بـ500 بدلة عزل للجيش الأبيض

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
استقبل د. طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه د. أحمد عطا، واللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، الإعلامي محمد فايد، إثر تبرعه بـ500 بدلة عزل للأطباء والتمريض والفنين، في مبادرة منه لتوزيعها على المستشفيات، في ضوء مجابهة فيروس كورونا.

وأشاد محافظ الغربية، بهذه المبادرة التي تأتي تقديرًا لجيش مصر الأبيض، وما يقوم به من جهد غير مسبوق لخدمة كافة فئات المجتمع، في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية. مؤكدًا تسابق رجال الأعمال بالمحافظة للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات، وكذلك التبرع بالسلع الغدائية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة الموقتة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وأعرب "فايد"، عن شكره وتقديره لمحافظ الغربية وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة لجهودهم في مجابهة فيروس كورونا، مثمنًا كذلك الدور الوطني لابطال مصر من أطباء وهيئة تمريض وفنيين في سبيل الحفاظ علي صحة المصريين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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