محافظ الغربية يستقبل "إعلامي" تبرع بـ500 بدلة عزل للجيش الأبيض

استقبل د. طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه د. أحمد عطا، واللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، الإعلامي محمد فايد، إثر تبرعه بـ500 بدلة عزل للأطباء والتمريض والفنين، في مبادرة منه لتوزيعها على المستشفيات، في ضوء مجابهة فيروس كورونا.





وأشاد محافظ الغربية، بهذه المبادرة التي تأتي تقديرًا لجيش مصر الأبيض، وما يقوم به من جهد غير مسبوق لخدمة كافة فئات المجتمع، في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية. مؤكدًا تسابق رجال الأعمال بالمحافظة للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات، وكذلك التبرع بالسلع الغدائية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة الموقتة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.





وأعرب "فايد"، عن شكره وتقديره لمحافظ الغربية وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة لجهودهم في مجابهة فيروس كورونا، مثمنًا كذلك الدور الوطني لابطال مصر من أطباء وهيئة تمريض وفنيين في سبيل الحفاظ علي صحة المصريين.



