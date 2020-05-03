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عزيزة جلال تكشف سبب اعتزالها الفن لأول مرة
الأحد 03/مايو/2020 - 10:50 م
كـسـاب أحـمـد
قالت المطرية الكبيرة عزيزة جلال: إن السبب وراء تركها مجال الفن لمدة 34 عامًا، بعدما حققت نجاحًا كبيرًا، هو الزواج ورعاية أسرتها.
وأشارت إلى أنها سعيدة بعملها مع عمالقة الفن العربي، "أنا مسبتش ولا اعتزلت.. تركت الساحة لأن عندي أسرة وأردت أن انجح بها كما نجحت في الفن، واشتقت للجمهور ورجعت ليه تاني وفيه تواصل بيني وبين الجمهور العربي الآن".
وأضافت "عزيزة جلال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان من الصعب أن تجمع بين عملها في الفن ورعاية الأسرة معًا، وعليه قررت أن تتفرغ لرعاية أسرتها.
وتابعت "هذا قدري، لما تعرفت على زوجي الله يرحمه، عملت على ترك الساحة الفنية من أجل تكوين الأسرة، وزوجي ترك لي الاختيار ولم يجبرني".
وأعربت المطربة الكبيرة -التي غنت "مستنياك"، و"من حقك تعتبني" و"الحب لعبة"، وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة- عن سعادتها خلال فترة بعدها عن الساحة الفنية عندما كانت تشاهد أحد يسمع أغانيها، "حسيت أني لم أترك الساحة الفنية، لأن كل أغنية لي تشكل ذكرى جميل للناس".
تعافي 1562 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
تسجيل 272 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين 6465 والوفيات 429 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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