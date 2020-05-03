عزيزة جلال تكشف سبب اعتزالها الفن لأول مرة

قالت المطرية الكبيرة عزيزة جلال: إن السبب وراء تركها مجال الفن لمدة 34 عامًا، بعدما حققت نجاحًا كبيرًا، هو الزواج ورعاية أسرتها.





وأشارت إلى أنها سعيدة بعملها مع عمالقة الفن العربي، "أنا مسبتش ولا اعتزلت.. تركت الساحة لأن عندي أسرة وأردت أن انجح بها كما نجحت في الفن، واشتقت للجمهور ورجعت ليه تاني وفيه تواصل بيني وبين الجمهور العربي الآن".





وأضافت "عزيزة جلال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان من الصعب أن تجمع بين عملها في الفن ورعاية الأسرة معًا، وعليه قررت أن تتفرغ لرعاية أسرتها.





وتابعت "هذا قدري، لما تعرفت على زوجي الله يرحمه، عملت على ترك الساحة الفنية من أجل تكوين الأسرة، وزوجي ترك لي الاختيار ولم يجبرني".





وأعربت المطربة الكبيرة -التي غنت "مستنياك"، و"من حقك تعتبني" و"الحب لعبة"، وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة- عن سعادتها خلال فترة بعدها عن الساحة الفنية عندما كانت تشاهد أحد يسمع أغانيها، "حسيت أني لم أترك الساحة الفنية، لأن كل أغنية لي تشكل ذكرى جميل للناس".



