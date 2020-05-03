بردانة أنا 2 الحلقة 13.. باسم يأخذ بناته بالقوة من دانيا وزياد يواجه حقيقة والدته

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انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني "بردانة أنا" وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.



بدأت الحلقة بخروج باسم من السجن وعودته إلى المنزل ويخبر خاله برغبته في الزواج من دانيا رغمًا عنها لأنه اكتشف حبه الشديد لها، ويحذره خاله من المشاكل ولكنه يصر على ذلك.



تأتي دانيا وتحاول أن تحل مشاكل شقيقها مع زوج المرأة التي يريد الارتباط بها بعدما هدده بالقتل وطلب منه الابتعاد عن زوجته.



وأمر باسم جارته فطوم أن تذهب إلى منزل حماته سميرة واسترداد بناته وبالفعل حدث ذلك ولكن سميرة اتهمت فطوم بالتخلي عن ابنتها وقت ذبح باسم لها.



وكان مسلسل "بردانة انا" قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.



العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.