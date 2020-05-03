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موعد عرض ونحب تاني ليه لـ ياسمين عبد العزيز والقنوات الناقلة

الأحد 03/مايو/2020 - 10:52 م
ونحب تاني ليه
ونحب تاني ليه
موعد عرض ونحب تاني ليه لـ ياسمين عبد العزيز والقنوات الناقلة

تتميز قناة cbc بإختيار باقة الدراما الرمضانية التي قامت بعرضها مع أول أيام شهر رمضان الكريم2020، وتقدم مجموعة من المسلسلات المتميزة ومن أهمها الذي يلاقي نسبة مشاهدة كبيرة مسلسل “ونحب تاني لية” التي تجسد فيه دور البطولة الفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز، حيث أن تحظى ياسمين بعدد كبير من المتابعين لها الذين ينتظرون موعد عرض حلقة المسلسل كل يوم، ولاحظ أن يتم عمليات بحث كثيرة عن موعد عرض الحلقات.


فكرة مسلسل "ونحب تاني ليه"

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخلو تماما من كوميدية ياسمين عبد العزيز التي تعودنا عليها، ولكن لايخلو من خفة الدم في رد فعلها وتعبيرات وشها المضحكة، فيحكي المسلسل قصة المشاكل الزوجية من خلال تعرض الزوجة التي تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها “ياسمين عبد العزيز” للإهمال من قبل الزوج الذي يجسده الفنان الكبير “شريف منير” وتبدأ بينهم الخلافات التي تصل للإنفصال وتعود المهندسة لمنزل والدتها وتعيش معها هي وإبنتها وجدتها، ثم تتغير الأحداث وتقابل “ياسمين” الفنان كريم فهمي بداخل الجاليري الخاص بها وتنشأ بينهم قصة حب، وتبدأ الأحداث تأخذ الإطار الرومانسي مع بعض المضايقات من طليقها وتأخذنا القصة لأحداث تشويقية نشاهدها من خلال الحلقات.


فريق عمل مسلسل "ونحب تاني ليه"

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم وهم “ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، عماد رشاد، تارا عماد، ايمان السيد، سليمان عيد، وفاء سالم” وأخرين من النجوم.

المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، اخراج مصطفى فكري، انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني المالكة لرجل الأعمال تامر مرسي.


قنوات عرض مسلسل "ونحب تاني ليه" وموعده

يتم عرض المسلسل على قناة CBC في تمام الساعة 9″30 مساءا كل يوم خلال شهر رمضان الكريم.


تردد قناة CBC التي تعرض مسلسل "ونحب تاني ليه"

لمحبي النجمة ياسمين عبد العزيز ويبحثون عن مسلسلها الجديد المذاع خلال شهر رمضان الكريم على قناة CBC يحب البحث على تردد11488 أفقي، وبمعدل ترميز27500، وبمعامل تصحيح الخطأ 5/6.

موعد عرض ونحب تاني ليه لـ ياسمين عبد العزيز والقنوات الناقلة

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