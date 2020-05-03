"الإعلاميين" عن برنامج رامز جلال: "شقلبة الفنانين مش محتوى ترفيهي"

قال محمود العسال، المستشار القانوني لنقابة الإعلاميين: إن برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال يمارس السادية وفقا لما ذكرته مستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

وأشار "العسال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أنا الوطن" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن برنامجه يؤثر على الصحة النفسية للأطفال.

ولفت المستشار القانوني لنقابة الإعلاميين، إلى أنه لا يمكن وصف برنامج بهذا الشكل على أنه برنامج ترفيهي، مضيفا: "شقلبة الفنانين وتوسلهم ده مش محتوى ترفيهي".

تعافي 1562 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.





تسجيل 272 إصابة بكورونا و 14 حالة وفاة





وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





إجمالي المصابين 6465 والوفيات 429 حالة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



