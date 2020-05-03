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أول تعليق من أيتن عامر عن شخصية ريهام: بتصعب عليا

الأحد 03/مايو/2020 - 10:57 م
آيتن عامر
آيتن عامر
شيماء يونس
نشرت الفنانة أيتن عامر صورة عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تحتوي على مشهد مشترك بينها وبين الفنان أحمد مجدي، من مسلسل "فرصة ثانية".

وعلقت أيتن عامر على الصور قائلة:" و انا لو قولتلكوا انى بحب ريهام و بتصعب عليا بجد هتزعلوا منى ؟؟ صدقونى بعيدا عن الهزار شخصية ريهام و اللى زيها مثيرة للشفقة بجد و زياد قهرها و كسرها لانه ببساطة كان بيحاول ينسي ملك بيها و هى اللى اتاخدت فى الرجلين، دة غير انها متعلقة بزياد تعلق مرضى خلاها مش شايفة ولا قادرة تتخيل حياتها من غيرة و دة خلاها عندها حالة انكار فظيعة لرفض زياد وجودها فى حياتة".

وانهالت العديد من التعليقات على الدورالمقدم من أيتن في المسلسل قائلين:"بعيد عن الهزار وكل ده بس عندك حق، هو معقول في شخصية بالطريقة دي، هو انتي هتقتلي مين أخو زياد صح؟، بس ياستي ارحمي نفسك، الدور جامد جدا وحلو لأن في ناس كدة، صعبت عليا النهاردة".


وتدور أحداث "فرصة ثانية" حول ملك، والتي تفقد الذاكرة بعد وقوع لها حادثة بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها، حيث بدأ بخيانة الفنان أحمد مجدى لحبيبته ياسمين صبرى والتى ترتبط به عاطفيا، فتقرر الابتعاد عنه، ورغم محاولاته فى العودة لها إلا أنها ترفض فيذهب للزواج من الفنانة أيتن عامر.

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