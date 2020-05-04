بالصور.. نقل 100 ألف طن قمامة من سندوب للمدفن الصحي بقلابشو

صرح محمد أمين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة، بأن اللجنة المشكلة من الحي برئاسة الدكتور مصطفى عنان برئاسة للمتابعة المستمرة لأعمال نقل مخلفات القمامة من مقلب سندوب قد وصلت لنقل ١٠٠ ألف طن من أصل مليون و٣٠٠ ألف طن قمامة من بالمقلب، الذي يمثل قنبلة موقوتة بمدخل مدينة المنصورة، إلى المدفن الصحي بمنطقة "قلابشو" بعد تطويره، إذ تم تسليم الهيئة العربية للتصنيع الموقع بالكامل على مساحة ١٥ فدانًا، للبدء في إجراءات النقل، وإنشاء مصنع تدوير القمامة الجديد وهي الخطوة التي أعطى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إشارة البدء لنقلها في خطوة جرئية تردد الكثيرين في اتخاذها.





وأكد "الدمرداش"، أن اللجنة المشكلة تتابع أعمال نقل هذة الكميات الضخمة من القمامة بشكل يومي تنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن مختار الذي أكد على ضرورة نقل المقلب في مدة لا تزيد عن ٣ أشهر للمدفن الصحي بـقلابشو، كما أكد على اللجنة العليا المشكلة برئاسة السكرتير عام المساعد منال الغندور أن تكون عملية النقل بالتوازي مع إنشاء مصنع تدوير سندوب الجديد، على أن ينتهي العمل خلال ٦ أشهر بشكل نهائي نظرًا لأهمية المصنع ومدى احتياج المدينة إليه حتي يتم القضاء نهائيًا على مشكلة تدوير القمامة بمدينة المنصورة بالإضافة إلى ٦ مراكز مجاورة، كما سيتم القضاء نهائيًا على ظاهرة المقالب الوسيطة التى لجأت لها بعض المراكز لها مضطرة، بعد أن توقفت الشركة العاملة فى مصانع التدوير عن العمل بشكل مفاجئ.





ومن ناحيته قال الدكتور مصطفي عنان ان أعمال متابعة اللجنة مستمرة بشكل يومي تنفيذا " لتعليمات السيد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية واشراف رئيس الحي وان أعمال النقل تتم علي مدار اليوم لنقل سلسلة جبال من القمامة للإلتزام بالميعاد المحدد من قبل محافظ الدقهلية وتأكيداته بالمتابعة المستمرة وسرعة انهاء الاعمال من نقل مخلفات مقلب القمامة بمنطقة سندوب الى المدفن الصحى بمنطقة قلابشوا





فيما صرح الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية انة فور الانتهاء من مصنع تدوير القمامة بمنطقة سندوب سيتم إنشاء ٤ مصانع أخرى فى عدد من المراكز للقضاء على مشاكل القمامة والتخلص الآمن منها»،



