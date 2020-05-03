تأجيل قرار حسم عودة الدوري البلجيكي لمنتصف مايو

اتخذت رابطة الدوري البلجيكي، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل موعد الإعلان عن الموعد النهائي بشأن استئناف أو إلغاء مسابقات الموسم الحالي.

وحددت رابطة الدوري البلجيكي، يوم 15من الشهر الجاري، لحسم مصير البطولة المحلية بدلًا من يوم الغد الاثنين في انتظار متابعة تطورات الأوضاع، وقرارات الحكومة الخاصة بهذا الشأن.

وكان قد تقدم 17فريقًا بموافقات على إلغاء الموسم الحالي من الدوري البلجيكي، فيما يحتاج القرار الرسمي بوقف المنافسة بشكل نهائي، إلى موافقة نهائية من قبل 24 فريقًا هم أساس البطولة وقوامها، إذ يرى البعض أن تترك الخسارات المادية جانبًا، وعدم المغامرة بأرواح اللاعبين أو أي من أعضاء الأجهزة الفنية للأندية .