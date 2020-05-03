Advertisements

تأجيل قرار حسم عودة الدوري البلجيكي لمنتصف مايو

الأحد 03/مايو/2020 - 10:48 م
أرشيفية
أرشيفية
الفجر الرياضي

اتخذت رابطة الدوري البلجيكي، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل موعد الإعلان عن الموعد النهائي  بشأن استئناف أو إلغاء مسابقات الموسم الحالي.

 

وحددت رابطة الدوري البلجيكي، يوم 15من الشهر الجاري، لحسم مصير البطولة المحلية بدلًا من يوم الغد الاثنين في انتظار متابعة تطورات الأوضاع، وقرارات الحكومة الخاصة بهذا الشأن.

 

وكان قد تقدم 17فريقًا بموافقات على إلغاء الموسم الحالي من الدوري البلجيكي، فيما يحتاج  القرار الرسمي بوقف المنافسة بشكل نهائي، إلى موافقة نهائية من قبل 24 فريقًا هم أساس البطولة وقوامها، إذ يرى البعض أن تترك الخسارات المادية جانبًا، وعدم المغامرة بأرواح اللاعبين أو أي من أعضاء الأجهزة الفنية للأندية .


أخبار تهمك

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يومين

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تعرف على التفاصيل (صورة)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 20 ساعة

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:11 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

07:34 م

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

07:33 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة