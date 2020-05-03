محافظ الغربية: "مستقبل وطن" يتبرع بـ250 ألف كرتونة للمتضررين من كورونا

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تبرع حزب مستقبل وطن بالغربية بـ250 ألف كرتونة مواد غذائية، لدعم الأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأشاد محافظ الغربية، بكافة المبادرات الوطنية التي تقوم بها أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية، في مختلف أرجاء المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، مثمنًا كذلك مشاركات المجتمع المدني ورجال الأعمال والتي تظهر أصالة مواطني الغربية بوضوح في وقت الأزمات.





وجاء ذلك خلال لقائه بالمحاسب محمد عريبي، أمين الحزب بمحافظة الغربية، بمقر ديوان عام المخافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المخافظ، والأمناء المساعدين، وأمناء الأمانات النوعية، وعدد كبير من شباب الحزب.





وأكد المحاسب محمد عريبي، أمين الحزب بمحافظة الغربية، أنه تم توزيع دفعتين بواقع 50 ألف كرتونة دفعة أولي ثاني أيام شهر رمضان الكريم، والدفعة الثانية 9 رمضان، بمشاركة أكثر من 100 شاب من شباب الحزب، إيمانا منهم بالدور المجتمعى للحزب.





وأضاف "عريبي"، أن الحزب بصدد تجهيز 50 ألف كرتونة أخري وتوزيعها في غضون أيام قليلة، تنفيذًا للسياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، وتلبية احتياجات المواطنين، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.



