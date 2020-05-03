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محافظ الغربية: "مستقبل وطن" يتبرع بـ250 ألف كرتونة للمتضررين من كورونا
الأحد 03/مايو/2020 - 11:06 م
نجلاء البسيوني
أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تبرع حزب مستقبل وطن بالغربية بـ250 ألف كرتونة مواد غذائية، لدعم الأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأشاد محافظ الغربية، بكافة المبادرات الوطنية التي تقوم بها أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية، في مختلف أرجاء المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، مثمنًا كذلك مشاركات المجتمع المدني ورجال الأعمال والتي تظهر أصالة مواطني الغربية بوضوح في وقت الأزمات.
وجاء ذلك خلال لقائه بالمحاسب محمد عريبي، أمين الحزب بمحافظة الغربية، بمقر ديوان عام المخافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المخافظ، والأمناء المساعدين، وأمناء الأمانات النوعية، وعدد كبير من شباب الحزب.
وأكد المحاسب محمد عريبي، أمين الحزب بمحافظة الغربية، أنه تم توزيع دفعتين بواقع 50 ألف كرتونة دفعة أولي ثاني أيام شهر رمضان الكريم، والدفعة الثانية 9 رمضان، بمشاركة أكثر من 100 شاب من شباب الحزب، إيمانا منهم بالدور المجتمعى للحزب.
وأضاف "عريبي"، أن الحزب بصدد تجهيز 50 ألف كرتونة أخري وتوزيعها في غضون أيام قليلة، تنفيذًا للسياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، وتلبية احتياجات المواطنين، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
تعافي 1562 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
تسجيل 272 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين 6465 والوفيات 429 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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