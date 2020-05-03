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نشأت الديهي: فضح الإخوان واجب وطني وديني
الأحد 03/مايو/2020 - 11:07 م
داليا الحسين
شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حًادا على جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن الجماعة استهدفت عقول البشر باسم الدين، وبثت روح الكراهية.
وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، أن لا أحد يمكن أن ينسى جماعة الإخوان الإرهابية وكرههم للدولة المصرية.
وأشار إلى أن الإخوان يكرهون الدين والوطنية، معقًبا "بيكرهونا لأننا كاشفينهم، الإخوان بيقولوا إن لهم دين لوحدهم، واللي مش معاهم ضدهم، واللي ضدهم كافر".
وأوضح الإعلامي أن الإخوان هم أشر أهل الأرض، وفضحهم واجب ديني قبل أن يكون واجب وطني، متابعًا "بفتاويهم وكلامهم ضلوا وأضلوا، وانساق ورائهم مجموعة من الخرفان الذين انضموا للجماعات الارهابية وأصبحوا يفجرون أنفسهم ويقتلون الأبرياء".
كما وجه الإعلامي رسالة للشعب المصري قائلًا: "إحنا أعداؤنا كتير يا مصريين، لكن إحنا قدها وقدود".
تعافي 1562 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
تسجيل 272 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين 6465 والوفيات 429 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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