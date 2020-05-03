نشأت الديهي: فضح الإخوان واجب وطني وديني

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حًادا على جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن الجماعة استهدفت عقول البشر باسم الدين، وبثت روح الكراهية.





وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، أن لا أحد يمكن أن ينسى جماعة الإخوان الإرهابية وكرههم للدولة المصرية.





وأشار إلى أن الإخوان يكرهون الدين والوطنية، معقًبا "بيكرهونا لأننا كاشفينهم، الإخوان بيقولوا إن لهم دين لوحدهم، واللي مش معاهم ضدهم، واللي ضدهم كافر".





وأوضح الإعلامي أن الإخوان هم أشر أهل الأرض، وفضحهم واجب ديني قبل أن يكون واجب وطني، متابعًا "بفتاويهم وكلامهم ضلوا وأضلوا، وانساق ورائهم مجموعة من الخرفان الذين انضموا للجماعات الارهابية وأصبحوا يفجرون أنفسهم ويقتلون الأبرياء".





كما وجه الإعلامي رسالة للشعب المصري قائلًا: "إحنا أعداؤنا كتير يا مصريين، لكن إحنا قدها وقدود".



