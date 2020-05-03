الحلقة العاشرة.. صبري فواز يتلقى علقة ساخنة من بطلات سكر زيادة

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انطلقت منذ قليل الحلقة العاشرة من المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" للنجمة نادية الجندي، والنجمة نبيلة عبيد وذلك عبر فضائية Mbc مصر.



تشهد الحلقة اليوم أحداثًا مثيرة للغاية بعدما ظهر الفنان صبري فواز ضيف شرف خلال الأحداث، ويحاول أن يخدع عصمت وكريمة وجميلة.



ووعد صبري فواز كلا منهن بالحب والزواج ولكن بشرط أن تبيع كل واحدة منهن نصيبها في الفيلا وإعطائه له.



واكتشفت فوزية حقيقة خطته وأخبرتهن بذلك وبعدها تلقى علقة ساخنة على أيديهن في نهاية الحلقة.



يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.