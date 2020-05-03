Advertisements

طرح 2662 وحدة سكنية بالدورين في "دار مصر" الأحد المقبل

الأحد 03/مايو/2020 - 11:10 م
مشروع دار مصر
مشروع دار مصر
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يبدأ اليوم الأحد 3/5/2020، التسجيل إليكترونياً لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة)، موضحاً أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل 10/5/2020، فتح باب التسجيل إليكترونياً لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).


وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وحدة بدورين مشروع دار مصر دار مصر 5

أخبار تهمك

عاجل.. زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تعرف على التفاصيل (صورة)

منذ ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يومين

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 10 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يومين

كارتيرون يوافق على رحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يعلن طرح 480 وحدة سكنية للحجز بـ"الإسكان المتميز" بمدينة دمياط الجديدة

"الإسكان" تستهل 2020 بطرح وحدات لمتوسطى الدخل.. تعرف على الشروط

"الإسكان": بدء حجز وحدات دار مصر الأحد المقبل

اليوم.. بدء الحجز الإلكترونى لـ2714 وحدة سكنية بـ"دار مصر"

التفاصيل الكاملة لطرح المرحلة السادسة من سكن مصر

"الإسكان": فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية بمشروع "JANNA"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:11 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

07:34 م

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

07:33 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة