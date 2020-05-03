ربيع استطاع أن يسترجع النظر للروبوت.. وهكذا قام الروبوت بتهديده

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية، يحقق الفنان أحمد صبري غباشي والفنان سعيد صديق مع روبوت زين ويقولوا له انه تغيب عن العمل 9 أيام ويبلغوا انه اذا عاد للعمل سيتم الافراج عنه، ويبلغوا أن صباح تم حجزها لارتكابها جريمة كبيرة.



ويبلغوا الفنان سعيد صديق انه يريد تحميل الوعي الخاص به وعليه الاسترخاء ويبدأ المهندس ربيع الذي يجسده الفنان محمد جمعة بإجراءات تحميل وعي الروبوت ويتذكر الروبوت جميع ما مر به.



ويكشف ربيع أنه يوجد بلوك ولا يستطيع تحميل البيانات وسوف يجرب التحميل كأنه يتعامل مع كمبيوتر وليس انسان، ثم يشتغل وينصدم ربيع.



ويأتي مشهد للروبوت يتذكره لزين في طفولته وتقول له صباح ده مش مكانك اهرب، وتأتي بعض المشاهد التي يراها الروبوت في كابوسه أثناء نسخ منه الوعي ويتذكر موقف لزين ورضوى أثناء اخبارها انه سيتصل بغفران لمعرفته بالاسيهات، ثم تخبره أنها حامل وفجأة تقول له انه ليس أبيه وأن يخرج من المنزل.



ويأتي طبيب في كابوس الروبوت ويتحدث عن الروبوتات وكلام البشر عنهم وحجم خطورتهم، ومحاربة البشر لهم ثم ينصدم ربيع ويقول ان هذا ليس انسان وأنه ألة روبوت ويحاول سعيد صديق ايقافه ليرد الروبوت انه كان أعمى وحاليا يستطيع أن يرى.



ويتجه الروبوت نحو ربيع ويحمله ويسألوا هل يعرف مكان زين ليخبره بعدم معرفته ثم يسألوا عن مكان ملفات الوعي الخاصة بالمهندسين، ويخاف ربيع ويقول له أنه سيخبره عن كل شئ.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.