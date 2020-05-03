Advertisements

ربيع استطاع أن يسترجع النظر للروبوت.. وهكذا قام الروبوت بتهديده

الأحد 03/مايو/2020 - 11:21 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية، يحقق الفنان أحمد صبري غباشي والفنان سعيد صديق مع روبوت زين ويقولوا له انه تغيب عن العمل 9 أيام ويبلغوا انه اذا عاد للعمل سيتم الافراج عنه، ويبلغوا أن صباح تم حجزها لارتكابها جريمة كبيرة.

ويبلغوا الفنان سعيد صديق انه يريد تحميل الوعي الخاص به وعليه الاسترخاء ويبدأ المهندس ربيع الذي يجسده الفنان محمد جمعة بإجراءات تحميل وعي الروبوت ويتذكر الروبوت جميع ما مر به.

ويكشف ربيع أنه يوجد بلوك ولا يستطيع تحميل البيانات وسوف يجرب التحميل كأنه يتعامل مع كمبيوتر وليس انسان، ثم يشتغل وينصدم ربيع.

ويأتي مشهد للروبوت يتذكره لزين في طفولته وتقول له صباح ده مش مكانك اهرب، وتأتي بعض المشاهد التي يراها الروبوت في كابوسه أثناء نسخ منه الوعي ويتذكر موقف لزين ورضوى أثناء اخبارها انه سيتصل بغفران لمعرفته بالاسيهات، ثم تخبره أنها حامل وفجأة تقول له انه ليس أبيه وأن يخرج من المنزل.

ويأتي طبيب في كابوس الروبوت ويتحدث عن الروبوتات وكلام البشر عنهم وحجم خطورتهم، ومحاربة البشر لهم ثم ينصدم ربيع ويقول ان هذا ليس انسان وأنه ألة روبوت ويحاول سعيد صديق ايقافه ليرد الروبوت انه كان أعمى وحاليا يستطيع أن يرى.

ويتجه الروبوت نحو ربيع ويحمله ويسألوا هل يعرف مكان زين ليخبره بعدم معرفته ثم يسألوا عن مكان ملفات الوعي الخاصة بالمهندسين، ويخاف ربيع ويقول له أنه سيخبره عن كل شئ.


وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

أخبار تهمك

كارتيرون يوافق على رحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 10 ساعة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ يوم

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تعرف على التفاصيل (صورة)

منذ ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يومين

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يومين

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:11 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

07:34 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة