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هشام سليم عن تحول ابنته جنسيا إلى ولد: "شجاعة منها"

الأحد 03/مايو/2020 - 11:19 م
هشام سليم
هشام سليم
هبة أحمد
حكى الفنان هشام سليم عن تفاصيل تحول ابنته نورا إلى ابنه نور.

تحدث هشام سليم خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،حيث قال :"بنتي نورا بقت ابني نور وربنا اللي عايز كده وهي لسه بتتحول حاليًا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".

وتابع هشام سليم قائلًا :" فى يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة"، مُشيرًا أن قرار ابنته بإجراء عملية التحول الجنسي لذكر شجاعة منها لاسيما أننا نعيش في مجتمع يرفض تلك الأمور.

كما أوضح أنه يقوم حاليًا بتغيير البطاقة الشخصية الخاصة به، لافتًا إلى أن المسئولين في السجل المدني رفضوا تجديد البطاقة له بعدما رؤا أمامهم ولدًا وفي البطاقة مدون على أنه أنثى، كما أنه حدث خلافًا بينه وبين ابنه بس خطأه في مخاطبته بقوله انتي بدلاً من انت، مُشيرًا إلى أن ذلك الأمر كان صعبًا عليه في البداية، حيث قال :"كان صعب عليا أمحي 18 سنة من ذاكرتي على بنتي وخاصة أنها أقرب واحدة ليا".



وأشار الفنان هشام سليم، أن جميع أسرته تعامل ابنته الآن على أنها ذكر ويشجعونها على استكمال حياتها كولد ،مُوجهًا رسالة لكل أسرة لديها ابن أو ابنة يعانون من هذه الأزمة قائلًا: "عايز أقول الله يكون في عون الابن اللي كده أو البنت، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حولت مش هقدر أفكر زي ما ابني بيفكر الآن".

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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