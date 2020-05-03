نشأت الديهي: مسلسل الاختيار خطف العين والروح والقلب

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالدراما المصرية الرمضانية المقدمة هذا العام، مشيًرا إلى أن معظمها متميز خاصة مسلسل الاختيار الذي خطف قلوب الناس وروحهم وأعينهم.





وأضاف الإعلامي نشأت الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، أن أمير كرارة ليس أفضل من عادل إمام، وإنما الأمر يتركز في البطل الحقيقي صاحب الرواية الأصلية وهو "المنسي ورفاقه"، معلقًا "القصة ليست بالنجومية، فلو كانت بالنجومية لكان الزعيم عادل إمام الذي يعد رقم واحد في العالم".





وأكد الإعلامي أن الدراما المصرية تتربع مرة أخرى على عرش الدراما وتخرس الألسنة التي تتطاول على الفن المصري.



