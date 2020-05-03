سكرتير الأقصر يقود حملة نظافة وتعقيم بشوارع شرق السكة "ًصور"

قاد سكرتير عام محافظة الأقصر، اللواء أشرف موافي، مساء اليوم الأحد، حملة نظافة شاملة بمنطقة شرق السكة الحديد وشارع النزهة بمدينة الأقصر، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وتم خلال الحملة رش وتعقيم عدد من شوارع منطقة شرق السكة الحديد، وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



