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سكرتير الأقصر يقود حملة نظافة وتعقيم بشوارع شرق السكة "ًصور"

الأحد 03/مايو/2020 - 11:22 م
الحملة
الحملة
طاهر الحساني
قاد سكرتير عام محافظة الأقصر، اللواء أشرف موافي، مساء اليوم الأحد، حملة نظافة شاملة بمنطقة شرق السكة الحديد وشارع النزهة بمدينة الأقصر، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم خلال الحملة رش وتعقيم عدد من شوارع منطقة شرق السكة الحديد، وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تعافي 1562 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

تسجيل 272 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين 6465 والوفيات 429 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

سكرتير الأقصر يقود حملة نظافة وتعقيم بشوارع شرق السكة "ًصور"
سكرتير الأقصر يقود حملة نظافة وتعقيم بشوارع شرق السكة "ًصور"
سكرتير الأقصر يقود حملة نظافة وتعقيم بشوارع شرق السكة "ًصور"
سكرتير الأقصر يقود حملة نظافة وتعقيم بشوارع شرق السكة "ًصور"
سكرتير الأقصر يقود حملة نظافة وتعقيم بشوارع شرق السكة "ًصور"
سكرتير الأقصر يقود حملة نظافة وتعقيم بشوارع شرق السكة "ًصور"
سكرتير الأقصر يقود حملة نظافة وتعقيم بشوارع شرق السكة "ًصور"
سكرتير الأقصر يقود حملة نظافة وتعقيم بشوارع شرق السكة "ًصور"

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