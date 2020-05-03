Advertisements

إسلام إبراهيم لـ"الفجر الفني": كان حلم من أحلامي العمل مع كاملة أبو ذكري

الأحد 03/مايو/2020 - 11:28 م
ب100 وش
ب100 وش
ريهام كمال
يشارك الفنان إسلام إبراهيم، في السباق الرمضاني 2020 من خلال مسلسل "بـ100 وش"، والذي حقق نجاحًا ضخمًا منذ بدء عرض أولى حلقاته، ولاقى العمل إشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال إسلام إبراهيم في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن تحقيق حلم من أحلامه وهو العمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري.

وأضاف: العمل معها متعة ليس لها مثيل، دقيقة ومخلصة في عملها بطريقة كبيرة لم أراها من قبل، ولا تهتم بصحتها ومجهودها.

وتابع: "تحترم الفنان الذي يعمل معها كثيرًا وتعطيه طاقة إيجابية، والحديث لا يكفي عنها، صادقة، ودائمًا تنتقل طوال الوقت من المونتاج إلى التصوير ثم معاينة المواقع، وتهتم بجميع التفاصيل، والممثل معها يشعر بأنه في أيدي أمينة، ويعمل معها مغمض العين بكامل الثقة، وهي تفعل كل شيء، وأدين دائمًا بالفضل إليها لإختيارها لي.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي، شريف دسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، تأليف أحمد وائل، عمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

أخبار تهمك

عاجل.. زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تعرف على التفاصيل (صورة)

منذ ساعة

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يومين

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ يوم

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يومين

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يوافق على رحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:11 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

07:34 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة