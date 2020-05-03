إسلام إبراهيم لـ"الفجر الفني": كان حلم من أحلامي العمل مع كاملة أبو ذكري

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يشارك الفنان إسلام إبراهيم، في السباق الرمضاني 2020 من خلال مسلسل "بـ100 وش"، والذي حقق نجاحًا ضخمًا منذ بدء عرض أولى حلقاته، ولاقى العمل إشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وقال إسلام إبراهيم في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن تحقيق حلم من أحلامه وهو العمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري.



وأضاف: العمل معها متعة ليس لها مثيل، دقيقة ومخلصة في عملها بطريقة كبيرة لم أراها من قبل، ولا تهتم بصحتها ومجهودها.



وتابع: "تحترم الفنان الذي يعمل معها كثيرًا وتعطيه طاقة إيجابية، والحديث لا يكفي عنها، صادقة، ودائمًا تنتقل طوال الوقت من المونتاج إلى التصوير ثم معاينة المواقع، وتهتم بجميع التفاصيل، والممثل معها يشعر بأنه في أيدي أمينة، ويعمل معها مغمض العين بكامل الثقة، وهي تفعل كل شيء، وأدين دائمًا بالفضل إليها لإختيارها لي.



مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي، شريف دسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، تأليف أحمد وائل، عمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.