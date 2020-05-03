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عبدالله مشرف ضيف الحلقة 13 من مسلسل "اللعبة"
الأحد 03/مايو/2020 - 11:29 م
سيدة صادق
_تعرض الآن الحلقة ال13 من مسلسل"اللعبة "وذلك عبر قناة mbcمصر في تمام الساعة 8.5 مساء.
_ وظهر الفنان عبدالله مشرف في الحلقة 13 حيث أنه يقوم بدور المعلم جاد صاحب المعلم بخيت العجل.
_ واستعان اهل الحاره بالمعلم " جاد "عبدالله مشرف، ليوضح لهم ما أذا كان هشام ماجد إبن المعلم بخيت العجل أم أنها خدعة منه لدخول المنزل.
_ ويستعد كل من" شيكو" وهشام ماجد لخوض التحدي السابع حيث، قام شيكو بالإستعانه بسامي مغاوري ومحمد ثروت
_على الجانب الآخر قام عشام ماجد بالإستعانه ب أحمد فتحي، ليساعدة في تحقيق شرط التحدي السابع والفوز بخمس نقط و 750 ألف جنية
_ وقام هشام ماجد بالإستعانة ببلطجية وذلك ليساعدوة في دخول الحارة وبالأخص منزل المعلم بخيت العجل.
_و راود أصحاب الحارة الشك بخصوص هشام ماجد حيث أنه لا يشبه المعلم بخيت العجل، ليرد هشام قائلاً انا شبه أمي وهتلاقيني نفس بحة صوت النعلم بخيت العجل ".
_ومن ناحية آخري يستعد شيكو لدخول الحاره وإقتجام المنزل وسرقة اللوحه للفوز بالتحدي ولكن سيستخدم تكنيك آخر.
_والمسلسل عرض في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، على منصة شاهد، وزادت عدد المشاهدات في شهر رمضان الكريم.
.
_يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.
_ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.
للفيديو أضغط هنا
_ وظهر الفنان عبدالله مشرف في الحلقة 13 حيث أنه يقوم بدور المعلم جاد صاحب المعلم بخيت العجل.
_ واستعان اهل الحاره بالمعلم " جاد "عبدالله مشرف، ليوضح لهم ما أذا كان هشام ماجد إبن المعلم بخيت العجل أم أنها خدعة منه لدخول المنزل.
_ ويستعد كل من" شيكو" وهشام ماجد لخوض التحدي السابع حيث، قام شيكو بالإستعانه بسامي مغاوري ومحمد ثروت
_على الجانب الآخر قام عشام ماجد بالإستعانه ب أحمد فتحي، ليساعدة في تحقيق شرط التحدي السابع والفوز بخمس نقط و 750 ألف جنية
_ وقام هشام ماجد بالإستعانة ببلطجية وذلك ليساعدوة في دخول الحارة وبالأخص منزل المعلم بخيت العجل.
_و راود أصحاب الحارة الشك بخصوص هشام ماجد حيث أنه لا يشبه المعلم بخيت العجل، ليرد هشام قائلاً انا شبه أمي وهتلاقيني نفس بحة صوت النعلم بخيت العجل ".
_ومن ناحية آخري يستعد شيكو لدخول الحاره وإقتجام المنزل وسرقة اللوحه للفوز بالتحدي ولكن سيستخدم تكنيك آخر.
_والمسلسل عرض في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، على منصة شاهد، وزادت عدد المشاهدات في شهر رمضان الكريم.
.
_يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.
_ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.
للفيديو أضغط هنا