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الجزائر تعلن عن خفض جديد في الإنفاق بسبب أسعار الطاقة

الأحد 03/مايو/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
أعلنت الجزائر اليوم الأحد خفضا ثانيا خلال شهر تقريبا في الإنفاق العام لعام 2020 معززة الخفض من 30 إلى 50 بالمئة.

جاء ذلك في إعلان للرئاسة عقب اجتماع للحكومة في ظل ضغوط مالية متزايدة عقب التراجع الحاد في عائدات قطاع الطاقة.

وتعتمد الجزائر عضو منظمة أوبك بشدة على إيرادات النفط والغاز التي شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة أضر بخطط الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

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خفض الانقاق اسعار النفط اسعار الطاقة 5

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