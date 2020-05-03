خالد أنور يخرج من مصحة الإدمان ويفاجئ والدته يسرا



وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "خيانة عهد" تعافى "هشام" ابن يسرا والذي يجسد هذه الشخصية الفنان خالد أنور من الإدمان وخروجه من المصحة، وهو ما أبهج والدته يسرا، والتي تفاجأت بخروجه، إلا أن نظرات الغل والكره ظهرت في عيون "فرح" وتجسدها حلا شيحة والتي تفاجأت بشفائه على غير رغبتها.



وقيام "سارة" " والتي تجسدها هنادي مهنا بنشر فيديو فاضح لـ "شيرين" جومانا مراد التي أرسلته جومانا هاتف على خالد أنور، إلا أن هنادي استطاعت الحصول عليه بعدما قامت بالقرصنة على هاتف خالد أنور ونشرته هنادي على السوشيال ميديا، بعدما علمت بعلاقة جومانا بحلا شيحة وخططهما ضد يسرا وابنها خالد أنور والذى تحبه هنادى.



مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.





عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا، والذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.