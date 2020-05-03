هيئة تطوير مكة تعلن استئناف المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة بعد فصل الخدمات، وتستهدف إزالة 114 عقاراً.

وذلك بتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في تويتر أنه تمت خلال المراحل الخمس السابقة إزالة نحو 600 عقار.

وأعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 27011 إصابة.





والإصابات منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين.





وبلغ عدد الحالات الحرجة 139 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.





وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 369 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 4134 حالة.