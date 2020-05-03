Advertisements

هيئة تطوير مكة تعلن استئناف المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة

الأحد 03/مايو/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة بعد فصل الخدمات، وتستهدف إزالة 114 عقاراً.

وذلك بتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في تويتر أنه تمت خلال المراحل الخمس السابقة إزالة نحو 600 عقار.

وأعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 27011 إصابة.

والإصابات منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 139 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 369 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 4134 حالة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة تطوير مكة مرحلة حي النكاسة الحالات الحرجه الجية استئناف 81 5

أخبار تهمك

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ يوم

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يومين

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يومين

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تعرف على التفاصيل (صورة)

منذ ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 20 ساعة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 11 ساعة

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يوافق على رحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

هيئة تطوير مكة المكرمة تبدأ في فصل الخدمات عن حي النكاسة العشوائي

إزالة 102 عقارًا في حي النكاسة العشوائي بمكة (فيديو)

هيئة تطوير مكة تكشف حقيقة عدم إزالة عقار النكاسة العشوائية

فصل الخدمات عن 106 عقارات بحي النكاسة في مكة المكرمة "غدا"

"تطوير مكة" تفصل الخدمات عن 50 عقارًا

أمير مكة يتابع مشروعات الطرق الدائرية بالعاصمة المقدسة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:11 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

07:34 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة