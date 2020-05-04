نشرة حوادث "الفجر": تفاصيل انتحار سيدة أكتوبر.. وبراءة مسؤول

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار:





تداول قضية 10 سنوات بسبب 92 جنيها.. والحكم مفاجأة





قضت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، ببراءة "ر.أ" مدير إدارة قانونية بإحدى شركات التجارة بمحافظة المنيا، من تهمة تقاعسه عن إنذار عرض مبلغ ٩٢ جنيها على ورثة مواطن أجر مخزن للشركة بمركز مغاغة قيمة ضريبة عقارية مستحقة على منذ عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠ لمدة خمس سنوات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





في مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 19 "ديلر" وضبط أسلحة نارية وذخائر





في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





كلمي أمي لو جرالي حاجة".. حكاية انتحار سيدة من الدور الثالث





خدي رقم والدتي خليه معاكي علشان لو جرالي حاجة تكلميها".. هذا ما قالته الزوجة الثلاثينية العمر لجارتها قبل انتحارها من شقتها بالطابق الثالث، لرفض زوجها عملها في مجال الإعلانات، بمدينة 6 أكتوبر. ولمزيد من. التفاصيل اضغط هنا





جريمة السحور.. استمرار حبس قاتل زوجته بأكتوبر





أقدم شاب على قتل زوجته داخل شقتهما بمنطقة ٦ أكتوبر، لنشوب خلافات كثيرة، ولشكه في سلوكها، فسدد لها عده طعنات متفرقة بجسدها، واستمعت النيابة العامة، لاعترافاته، فقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





بسبب الممثلة الاباحية مايا خليفة.. إنذار للمصنفات لمنع عرض أعمال عمرو واكد



