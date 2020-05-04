الديهي عن دعوة "البرادعي" للتصالح مع الإخوان: "إن لم تستح فاصنع ما شئت"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تغريدة البرادعي على صفحته بـ"تويتر"، والتي يتحدث فيها عن المادة ٢٤١ من الدستور.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاحد، أن "البرادعي" يدعو للمصالحة نيابة عن الإخوان، معقبًا: "إن لم تستحي فاصنع ما شئت، طظ في حضرتك وفي الإخوان من أول المرشد لأصغر كلب في الإخوان".





وتابع "الديهي" للبرادعي،: "لا تصالح مع الإخوان، ولا يوجد شيء في الكون يسمى عدالة انتقالية أو عدالة انتقائية أو عدالة لحظية، وإنما هناك عدالة مطلقة، وأنت لا تفهم في القانون ولا الوطنية، وأنت بعت من زمان وقبضت الثمن، وعليك أن تخرس للأبد".





وتحل اليوم الذكرى الـ47 لانتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، والذى يمثل الانتصار الأعظم في تاريخ مصر.





وتحتفل مصر كل عام فى العاشر من رمضان، بذكرى حرب العاشر من رمضان 1393 هجرية، الموافق السادس من أكتوبر 1973، وهى الحرب التى انتصر فيها الجيش المصرى على العدو الإسرائيلى، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلالها لمدة ست أعوام.



