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اتحاد كرة القدم يتحدث عن موعد عودة الدوري (فيديو)

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:47 ص
أمنية فوزي
تحدث عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصرية، عن موعد عودة الدوري المصري، قائلًا: "موضوع رجوع الدوري من عدمه قرار حكومي بحت بنسبة 100%، وفيما يخص الاتحاد المصري لكرة القدم وضعنا ضوابط معينة وفقًا لاحتياطات عالمية بالإضافة للمحلية التي نراها".

وأضاف "الجنايني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الاتحاد عقد اجتماعًا موسعًا مع لجنة المسابقات والطاقم الطبي، وقاموا في ضوء الاحتياطات العالمية الموضوعة طبقًا لمنظمة الصحة، بوضع تصور متكامل يجعلنا ذو جاهزية في حال قررت الحكومة عودة النشاط الكروي نكون جاهزين، إحنا بنحاول نكون جاهزين لو قالوا ارجعوا نضغط على الزرار ونرجع على طول".

وأوضح أن النموذج الذي وضعه الاتحاد دقيق جدًا، وخاضع لتعليما الصحة العالمية، وأن قرار عودة النشاط الكروي لن يكون بالدوري المصري لكن سيبدأ بفترة إعداد للاعبين خاصة أنهم لم يقوموا بتدربيباتهم منذ فترة طويلة.

وكشف الجنايني، عن أن النموذج الذي أعده الاتحاد لعودة النشاط الكروي وينتظر قرار الحكومية يطالب بوجود فترة استعداد مسبق تتراوح مدته ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر كفترة إعداد قبل العودة للتدريبات والنشاط الكروي.

وكشف السيناريوهات المحتملة التي حددها النموذج المقترح، موضحًا أنه يحدد ذلك في ثلاثة أماكن في مدن محددة قد تكون القاهرة في جزء ومجموعة أخرى في الاسكندرية وجزء أخر في السويس، وهي المدن التي تتوفر فيها ملاعب كبيرة وفنادق، كما اقترحوا أن تكون أماكن مغلقة في شبه معسكر مغلق لاتسمح بالدخول والخروج تحسبًا لأي إصابة قد ترد من الخارج.

وأضاف "الجنايني"، أن السيناريو الثاني وهو احتمالية عدم استئناف الدوري ضمن السيناريوهات، لافتًا إلى أن الاتحاد الافريقي خاطبهم وأعطاهم مهلة حتى الخامس من مايو للرد على ستئناف النشاط الكروي.

وأشار إلى أنه في حال قرار العودة فإنه يتوقع الجاهزية في منتصف يونيو القادم لاستناف النشاط الكروي، مشيرًا إلى الدولة متجهة لعودة النشاطات كلها الاقتصادية بضوابط، قائلًا: "نتمنى نعرف نلتزم بهذه الضوابط كلنا لان الغلطة فيها بفورة ".

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