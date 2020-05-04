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رئيس البنك الزراعي: 65 مليار جنيه حجم ودائع البنك حتى الآن
الإثنين 04/مايو/2020 - 02:22 ص
كـسـاب أحـمـد
قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إنهم يتعاملون مع طبقة عريضة من المجتمع، ولابد أن يصلوا لثقافة كل فرد فيهم، منوها بأن البنك لديه محفظة ودائع وشهادات تخطت قيمتها 65 مليار جنيه.
وأشار "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد ببرنامج "بنوك واستثمار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إلى أن البنك المركزي برئاسة طارق عامر يدعم البنك الزراعي، ويريده أن يكون من أكبر البنوك الموجودة في مصر، ويكون هو البنك الأول في الشمول المالي.
وأضاف رئيس البنك الزراعي المصري، أنهم يتعاملون مع 3.5 مليون مزارع، ويستهدفون زيادتهم خلال السنوات المقبلة ليصلوا إلى 6 ملايين عميل، أي ما يعادل 40 مليون مواطن، مؤكدا أنهم يعملون على توفير منتجات تفي باحتياجات جميع طبقات المجتمع، ومساعدة الفلاح على تكبير نشاطه.
مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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