رئيس البنك الزراعي: 65 مليار جنيه حجم ودائع البنك حتى الآن

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إنهم يتعاملون مع طبقة عريضة من المجتمع، ولابد أن يصلوا لثقافة كل فرد فيهم، منوها بأن البنك لديه محفظة ودائع وشهادات تخطت قيمتها 65 مليار جنيه.





وأشار "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد ببرنامج "بنوك واستثمار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إلى أن البنك المركزي برئاسة طارق عامر يدعم البنك الزراعي، ويريده أن يكون من أكبر البنوك الموجودة في مصر، ويكون هو البنك الأول في الشمول المالي.





وأضاف رئيس البنك الزراعي المصري، أنهم يتعاملون مع 3.5 مليون مزارع، ويستهدفون زيادتهم خلال السنوات المقبلة ليصلوا إلى 6 ملايين عميل، أي ما يعادل 40 مليون مواطن، مؤكدا أنهم يعملون على توفير منتجات تفي باحتياجات جميع طبقات المجتمع، ومساعدة الفلاح على تكبير نشاطه.





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