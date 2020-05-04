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نشأت الديهي لمنتجي "رامز مجنون رسمي": المشاهدات ليست معيار

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك العديد من الفنانين يشاركون في الأعمال الدرامية خلال السباق الرمضاني هذا العام، ولكن ما خطف قلوب المصريين هو مسلسل "الاختيار"، لكون بطله هو صاحب الشخصية الحقيقية وهو البطل الشهيد أحمد المنسي.

وأعرب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، عن فخره واعتزازه بمسلسل "الاختيار" واشمئزازه من برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، مؤكدًا أن مسلسل "الاختيار" يبني ويستنهض الهمم ويحدث لحمة وطنية، بينما "رامز مجنون رسمي" يربي الإنسان على الخوف والرعب والنرجسية.

وجدد هجومه على برنامج "رامز مجنون رسمي"، مؤكدًا أنه محتوى يقلل من كرامة الفنانين ويهيل التراب على الفن المصري، وتداعياته خطيرة على الأسر المصرية والعربية، مشددًا على أن المشاهدات ليست معيار، معتبرًا أن الفنانين المشاركين والمنتجين والمعلنين مشاركين في هذه الجريمة المخربة للنفس والعقل والأسرة حتى لو كان يحقق مكاسب مئات المليارات.

وهاجم "الديهي" الفنانين المشاركين في "رامز مجنون رسمي"، قائلًا: "خسرتوا كتير مهما كسبتوا من أموال".

وفي وقت سابق، أصدر مستشفى العباسية للصحة النفسية، بيانا عاجلا ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على إحدى القنوات الفضائية، بداية من الموسم الرمضاني الحالي.

وقالوا في بيانهم: "إننا لاحظنا باهتمام برنامج الممثل رامز جلال رامز مجنون رسمي، الذي يعرض يوميا على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، ووجدنا أن البرنامج يحمل كثيرا من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، والتلذذ بالآلام التي يسببها للأخرين، وممارسة التنمر عليهم، وسط ضحكات مقدم البرنامج، وبما يتنافى مع آدمية الإنسان والإنسانية، التي يجب أن يتعامل الناس بها، مع بعضهم، مما يعد استهانة بالقيم الإنسانية، وخطورة شديدة من نشر تلك السلوكيات المرضية، والتلذذ بتعذيب الأخرين والحط من كرامتهم الإنسانية، واسم البرنامج "رامز مجنون رسمي" يسيء للمرض النفسي والمريض النفسي، ويزيد من وصمة المرض النفسي والتي تحاول الدولة جاهدة في إزالة هذه الوصمة، حسب قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009م".
كما قرر الدكتور طارق سعدة، نقيب الاعلاميين، منع ظهور الفنان رامز جلال علي أي وسيلة أعلامية تبث من داخل جمهورية مصر العربية، هذا القرار جاء لحين توفيق الفنان رامز جلال أوضاعه القانونية.

وعلقت قنوات مجموعة "إم بي سي" على بيان نقابة الإعلاميين المصريين بشأن منع الفنان رامز جلال من الظهور على أية وسيلة إعلامية تبث داخل القاهرة، لحين توثيق أوضاعه القانونية حول التجاوزات التي انتهجها برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر.
وقالت مجموعة "إم بي سي" بحسب ما نقلت مجلة "فوشيا":"إن قرار نقابة الإعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل مصر، ولا ينطبق على قنواتها، حيث إنها مجموعة غير مصرية وتبث من الإمارات وفقا للقنوات المتبعة هناك".

في حين، قال المستشار القانوني، محمود نصر، أن عدم امتثال رامز لقرار النقابة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وفقًا لما نص عليه قانون النقابة، حيث سيتم تحرير محضر ضده باعتباره منتحلًا صفةً.

ومن جانبه أكد نصر، أن نص المادة 88 من قانون النقابة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة في هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة، أو انتحل صفة إعلامي، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلبًا على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.

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