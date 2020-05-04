نشأت الديهي مهاجمًا مسعد أبو فجر: الخيانة في أسوء صورها (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الناشط مسعد أبو فجر، يمثل الخيانة والعمالة في أسوء وأوقح صورها.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاحد، أن مسعد أبو فجر كتب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، يزعم خلالها أن زيادة معدل القتل خطة لتفريغ سيناء من سكانها.





وعقب "الديهي"، قائلًا: "هل هناك وقاحة أكثر من ذلك".





وتحل اليوم الذكرى الـ47 لانتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، والذى يمثل الانتصار الأعظم في تاريخ مصر.





وتحتفل مصر كل عام فى العاشر من رمضان، بذكرى حرب العاشر من رمضان 1393 هجرية، الموافق السادس من أكتوبر 1973، وهى الحرب التى انتصر فيها الجيش المصرى على العدو الإسرائيلى، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلالها لمدة ست أعوام.





وحقق الجيش المصرى، الانتصار على العدو الإسرائيلى، واستطاع استعادة الأرض وتحقيق الانتصار العظيم، رغم كل المعوقات التى كان يرددها البعض حينها، وكانت تروج لها القوى العظمى، إلا أن الجيش المصرى استطاع تحطيم المستحيل.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن انتصار العاشر من رمضان جسد قدرة المصريين علي قهر المستحيل، مشيرا في تدوينه له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، قائلا: " يهل علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية ليبقي ذكراه خالدة في وجداننا جميعًا.



