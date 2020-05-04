الإبراشي: إرادة المصريين هي الصخرة التي ستتحطم عليها أزمة كورونا

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو لأهالي منطقة أبو سمبل بأسوان وهم يمارسون بعض عاداتهم خلال السحور بشهر رمضان الكريم، مشددًا على أن ذلك يعد استهانة خلال زمن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وتساءل "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأحد: "لماذا في ظل كل هذه الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، تجد بعض من يهون من جائحة كورونا".





وأكد، أن مصر تواجه الإرهاب وجائحة كورونا وأزمات متعددة، معقبًا: "ويجب أن نتخلى عن بعض الطقوس المتوارثة من أجل الحفاظ على الوطن.. وتساءل إذا كانت المساجد والكنائس أغلقت حفاظًا على صحة المواطنين فما بالنا بالعادات والتقاليد".





وشدد مقدم البرنامج على أن إرداة المصريين هي الصخرة التي ستتحطم عليه كافة العقبات، والأزمات التي تواجه البلاد.



