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الإبراشي: إرادة المصريين هي الصخرة التي ستتحطم عليها أزمة كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:20 ص
كـسـاب أحـمـد
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو لأهالي منطقة أبو سمبل بأسوان وهم يمارسون بعض عاداتهم خلال السحور بشهر رمضان الكريم، مشددًا على أن ذلك يعد استهانة خلال زمن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتساءل "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأحد: "لماذا في ظل كل هذه الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، تجد بعض من يهون من جائحة كورونا".

وأكد، أن مصر تواجه الإرهاب وجائحة كورونا وأزمات متعددة، معقبًا: "ويجب أن نتخلى عن بعض الطقوس المتوارثة من أجل الحفاظ على الوطن.. وتساءل إذا كانت المساجد والكنائس أغلقت حفاظًا على صحة المواطنين فما بالنا بالعادات والتقاليد".

وشدد مقدم البرنامج على أن إرداة المصريين هي الصخرة التي ستتحطم عليه كافة العقبات، والأزمات التي تواجه البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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كورونا المصريين الفجر الابراشي

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