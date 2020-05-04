سامي يطلب مقابلة دلال في "القمر أخر الدنيا"

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بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، وبعد ذهاب دلال الى المنزل تقابل مجدية وتقترح عليها انها سبتبحث لابنائها عن مدرسة ليلتحقوا بها، ثم يأتيها اتصال ويتضح انه من المحامي سامي ابن عمها وتفصل الرقم وتتحجج وتدخل غرفتها وترد عليه.





ويطلب سامي من دلال مقابلتها وتقول له انها تريد مقابلته بعد الظهر، ويقترح أن يمر ليأخذها معه ولكنها ترفض وأنها ستأتي بمفردها.



وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.