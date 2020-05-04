نشأت الديهي: بيان القوات المسلحة كان بردا وسلاما على قلوب أمهات الشهداء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بيان القوات المسلحة الذي أعلن عن القيام بـ 22 عملية مداهمة ومقتل وتصفية 126 تكفيريا "كلب من كلاب جهنم" –على حد وصفه- يمثل طاقة نور وأمل وثقة في هذه القوات بلا حدود، التي تصل الليل بالنهار للحفاظ على كل شبر من أرض مصر.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الجيش المصري دائمًا ما يثبت أنه عند حسن ظن الشعب المصري، ويرد الصاع بـ 100 صاع.





وتابع "الديهي"، أن بيان القوات المسلحة أسعد جميع المصريين وكان شفاء لقلوب المصريين، وكان بردًا وسلامًا على قلوب أمهات الشهداء، معقبًا: "الجيش وعد وأوفي، وعد بأنه لن يهنأ فأر وإرهابي في جحره".





وعن إصابة واستشهاد 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، عقب "الديهي"،: "ثمن الكرامة وفاتورة العزة غالية"، مشددًا على أن الدولة المصرية قادرة على تأديب كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.





وفي وقت سابق، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان هام، الأحد، إنه نتيجة الأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات في سيناء، نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.





وأضاف البيان: نتيجة الأعمال البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمرارًا لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، وأسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الآتية:

تنفيذ (22) مداهمة و(16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.





- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير (116) عربة دفع رباعى منها (34 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي – 62 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى – 20 على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى).

- اكتشاف وتفجير (630) عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير (8) فتحات أنفاق.

- ضبط وتدمير عدد (56) سيارة، وعدد (226) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- القبض على (266) فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.