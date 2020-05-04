استشاري يُحذر من الافطار بالعصائر مرتفعة السكر

قال الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة، إن الافطار على مشروبات ذات السكريات العالية، قد يؤدي مشاكل صحية عالية، مشددًا على ضرورة الإفطار بالتمر ببلحة واحدة، وليس بـ3 بلاحات مثلما هو متعارف عليه.





وتابع "جبران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الإفطار بالعصائر التي ليس بها سكر أمر هام، لأن هذا لن يؤدي إلى الاحساس بالشبع، ولن يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة في شهر رمضان.





وشدد على ضرورة تناول المياه طوال فترة الافطار، لكي لا نشعر بالإرهاق أثناء فترة الصيام، مشيرًا إلى أن تناول الخيار والخضروات أمر هام للغاية، لأنه يزيد من رطوبة الجسم، ويقلل من الشعور بالعطش.





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