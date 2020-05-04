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استشاري يُحذر من الافطار بالعصائر مرتفعة السكر
الإثنين 04/مايو/2020 - 03:45 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة، إن الافطار على مشروبات ذات السكريات العالية، قد يؤدي مشاكل صحية عالية، مشددًا على ضرورة الإفطار بالتمر ببلحة واحدة، وليس بـ3 بلاحات مثلما هو متعارف عليه.
وتابع "جبران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الإفطار بالعصائر التي ليس بها سكر أمر هام، لأن هذا لن يؤدي إلى الاحساس بالشبع، ولن يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة في شهر رمضان.
وشدد على ضرورة تناول المياه طوال فترة الافطار، لكي لا نشعر بالإرهاق أثناء فترة الصيام، مشيرًا إلى أن تناول الخيار والخضروات أمر هام للغاية، لأنه يزيد من رطوبة الجسم، ويقلل من الشعور بالعطش.
مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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