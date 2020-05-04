آسر ياسين يشيد بسعادة نبيل الحلفاوي من مسلسل "100 وش"

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أشاد الفنان آسر ياسين بسعادة عدد من أصدقاءه و المتابعين، عن ردود الفعل بعد عرض مسلسل "100 وش"، الذي يقدم بطولته مع الفنانة نيللي كريم، ليشارك به في السباق الرمضاني 2020.



توجه الفنان آسر ياسين بالشكر للفنان نبيل الحلفاوي وذلك عبر تسجيل صوتي تم عرضه عبر برنامج"The Insiderبالعربي " قائلا: "بحب اتزانه وحكمته وسعيد جدا طبعا لما نبيل الحلقاوي يبقى مبسوط بينا، وطاير بينا وبيشكر فينا، والحقيقة الحمدلله ناس كتير شكروا فينا، سواء نقاد أو فنانين أو زملاء، وده حاجة تسعدنا وبيحسسنا ان احنا المجهود اللي احنا عملينه دلوقتي واللي عملنا وتعبنا فيه باين ومردود ليه، وفيه توفيق من عند ربنا".



والجدير بالذكر أن قصة المسلسل تدور حول حول سكر التي تجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم ، وتعمل سكر في صالون حريمي ، ويستهويها النصب ، لتحقيق حلمها بجني الأموال وشراء صالون كوافير، وتدور الأحداث في إطار كوميدي لايت، حيث يقع لبطلي العمل العديد من المفارقات الكوميدي

