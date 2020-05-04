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لهذا السبب.. أحمد يتشاجر مع زوجته ناهد في "القمر أخر الدنيا"

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، يبدأ أحمد بممارسة عمله في المدرسة ثم ينهي حصته لمجئ شخص يخبره أن الساعة الخامسة ويريد أن يذهب لمنزله.

يذهب أحمد الى منزله ولا يجد زوجته وأبنائه ثم يتصل بها ويعرف انها عند عائلتها، وتطالبه ناهد إن كان يريد رجوعهم فعليه أن يأتي ويطلب السماح من والدها.

ويرفض أحمد ويتشاجر معها وتبكي ناهد بشدة، وتصبرها شقيقتها وتقول ناهد أنه أناني ولا يحب الا نفسه، وتتمنى أن يتحدث معها والدتها وتموت بعدها ليس لديها مشكلة.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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